أطفال مدرسة "sun of Glory" يقدمون عروضا فنية فى حفل نهاية العام الدراسى

كتب: مصطفى جابر

احتفلت مدارس sun of Glory بانتهاء العام الدراسى، بحضور أولياء أمور الطلاب وإدارة المدرسة وعدد من الشخصيات العامة.



وانطلق الحفل بالسلام الجمهورى وما تيسر من القرآن الكريم ثم كلمة النائب تيسير مطر رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس sun of Glory، والذى تحدث عن أهمية التعليم ونجاح صن أوف جلورى منذ نشأتها على مدار 8 سنوات فى تقديم تجربة فريدة فى مجال التعلم ودعم الطفل من خلال متابعة قدراته وتنميتها.



ودعا النائب تيسير مطر إدارة المدرسة من مدرسين وإداريين ومشرفين وسائقين وعمال للاحتفال مع طلاب المدرسة وأولياء الأمور فى مشهد يؤكد هدف صن أوف جلورى فى تقديم تجربة تعليمية رائدة.



وقدم أطفال المدرسة عروضا فنية رائعة ومتنوعة، حيث تهدف صن أوف جلورى إلى تقديم تجربة التعليم الأكثر تحديا بالدعم الكامل للطفل من خلال طاقم مهنى مدرب بالكامل يشجع الطفل على تقديم إمكانياته فى جميع مجالات التعلم.



وتدرك صن أوف جلورى أن كل طفل له قدراته الخاصة فى الحياة ومن هذا المنطلق تلتزم المدرسة بتوفير بيئة داعمة للطفل تهدف لتوجيهه وتشجيعه.



وتعد صن أوف جلورى الدولية من الجهات التعليمية الحاصلة على أعلى تقييم فى مصر من هيئة cognia الأمريكية المتخصصة التعليم الأمريكى وهى منظمة غير حكومية وغير ربحية تعتمد المدارس الابتدائية والثانوية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولى.



كما قرر مجلس إدارة المدرسة عدم زيادة المصروفات هذا العام.



وحضر الحفل أعضاء مجلس إدارة المدرسة النائب محمد تيسير مطر وأحمد تيسير مطر وزينب عبد المقصود وراجية الأكحل ونور مرداش، وعدد من الشخصيات العامة والنواب منهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والنائبان أحمد فتحى ومحمد إسماعيل وعبد العزيز حسن مدير الإدارة التعليمية بالبساتين.



أولياء الأمور فى الحفل



جانب من الحفل



جانب من حفل مدارس صن أوف جلورى