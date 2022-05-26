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260 ألف مواطن مطلوب تحويل بطاقات معاشاتهم إلى كارت ميزة قبل نهاية مايو

الخميس، 26 مايو 2022 03:04 م
260 ألف مواطن مطلوب تحويل بطاقات معاشاتهم إلى كارت ميزة قبل نهاية مايو اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى - تصوير خالد كامل

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قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن عدد البطاقات الزرقاء الخاصة بالمعاشات التي ستتوقف عن الصرف نهاية شهر مايو الجارى 260 ألف بطاقة ما لم يقم أصحابها بتحويلها إلى كارت ميزة. 
 
وتابع خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الهيئة أتاحت صرف المعاشات عن طريق كارت ميزة- حسابات جارية- محافظ إلكترونية"، مطالبا أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا للحصول على بطاقات ميزة، بضرورة التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، أو البنك الزراعى وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب المعاش، وسيتم تغيير بطاقة الصرف القديمة إلى كارت ميزة مجانا، ويمكن لصاحب المعاش الصرف باستخدام البطاقة الجديدة من الشهر التالي.
 
وأوضح أن المعاش لن يتوقف في حالة عدم تحويل البطاقة الزرقاء إلى بطاقة ميزة، لكن عملية الصرف هي التي ستتوقف، خاصة أن الهيئة منحت أصحاب المعاشات فرصة لتحويل البطاقات الزرقاء إلى بطاقات ميزة، بداية من شهر يناير الماضي.
 
وتناقش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفى موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء وكذلك خطة الهيئة الانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن و اصحاب الأمراض لضمان الحصول علي كروت ميزة، وعن انتهاء المهلة الموضوعة لاصحاب المعاشات.

الهيئه الاجتماعيه

التامينات الاجتماعيه

البنك الزراعى

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صرف المعاشات

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