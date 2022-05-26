218 مليون دولار تراجع بواردات مصر من السلع المعمرة فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

شهدت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات السلع الاستهلاكية المعمرة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 483 مليونا و624 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 702 مليون و162 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 218 مليونا و538 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعت متأثرة بتراجع واردات بعض السلع ومن أهمها سيارات الركوب حيث تراجعت القيمة الإجمالية لواردات السيارات لتصل إلى 210 ملايين و991 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 345 مليونا و141 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 134 مليونا و150 ألف دولار.

وشملت قائمة السلع الاستهلاكية المتراجعة أيضا، واردات أثاث ومقاعد وحوامل الفرش لتسجل 11 مليونا و151 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 13 مليونا و100 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليون و949 ألف دولار.

وحققت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات السيارات نحو 3 مليارات و574 مليونا و940 ألف دولار، مقابل ملياري و766 مليونا و279 ألف دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت قيمتها 808 ملايين و661 ألف دولار.