‏تعليم بورسعيد: طلاب الثانى الثانوى تمكنوا من الدخول لمنصة امتحانات بنسبة 100%

بورسعيد - محمد عزام

صرح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عدد طلاب الصف الثانى الثانوى العام الذين حضروا اليوم ‏لأداء إمتحانات نهاية الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 - 2022 هو 5116 طالبا وطالبة.

وأضاف وكيل الوزارة أن 5116 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى العام بالمحافظة أدوا اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 ‏الإمتحانات فى مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومادة علم النفس للشعبة الأدبية من أصل 5127 طالبا وطالبة.‏

وأشار الدكتور أكرم حسن، إلى أن النسبة العامة لتمكن الطلاب من الدخول إلى المنصة الالكترونية للإمتحان فى مادتى اليوم للشعبتين الأدبية والعلمية قد بلغت ‏‏100% حسب تقرير غرفة العمليات المركزية.‏

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة عمليات الإمتحانات المركزية لم تتلقى أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم يتم ‏رصد أى ‏مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال إمتحانات الصف الثانى الثانوى لهذا اليوم.‏