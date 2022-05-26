‏تعليم بورسعيد: طلاب الثانى الثانوى تمكنوا من الدخول لمنصة امتحانات بنسبة 100%

صرح الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عدد طلاب الصف الثانى الثانوى العام الذين حضروا اليوم لأداء إمتحانات نهاية الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 - 2022 هو 5116 طالبا وطالبة.
وأضاف وكيل الوزارة أن 5116 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى العام بالمحافظة أدوا اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022 الإمتحانات فى مادة الكيمياء للشعبة العلمية ومادة علم النفس للشعبة الأدبية من أصل 5127 طالبا وطالبة.
وأشار الدكتور أكرم حسن، إلى أن النسبة العامة لتمكن الطلاب من الدخول إلى المنصة الالكترونية للإمتحان فى مادتى اليوم للشعبتين الأدبية والعلمية قد بلغت 100% حسب تقرير غرفة العمليات المركزية.
وأكد وكيل الوزارة أن غرفة عمليات الإمتحانات المركزية لم تتلقى أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية كما لم يتم رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال إمتحانات الصف الثانى الثانوى لهذا اليوم.
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