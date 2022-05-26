اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 11:49 م
أكرم القصاص
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وفاة مزارع بعد انقلاب جراره الزراعى في ترعة بالدقهلية

الخميس، 26 مايو 2022 10:41 م
وفاة مزارع بعد انقلاب جراره الزراعى في ترعة بالدقهلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية فريق المحافظات

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شهدت قرية برمبال القديمة بمركز منية النصر، وفاة شخص وذلك بعد سقوط جرار زراعى، وانقلابه بإحدى الترع، حيث وصل إلى مستشفى منية النصر المركزى جثة هامدة.

تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء السيد سلطان بلاغا بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر المقدم فتحى هاشم، بورود بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول المدعو عيد مشعل متولى مصطفى 60 عاما عامل زراعى مقيم برمبال القديمة "متوفي" ، إدعاء انقلاب جرار زراعى فى إحدى الترع المائية بنفس الناحية، مما أدى لوفاته فى الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزى تحت تصرف النيابة، وجارى عمل المحضر اللازم لاستخراج تصريح الدفن.

 


وفاة مزارع

انقلاب جرار

الدقهلية

حوادث الدقهلية


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