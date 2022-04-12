اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور على جثة متغيب منذ 15 يوما فى أحد الترع بالدقهلية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:02 م
العثور على جثة متغيب منذ 15 يوما فى أحد الترع بالدقهلية إسعاف -أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عثر أهالى مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية على جثة عجوز متغيب منذ فترة غارقة بأحد الترع الموجودة بناحية المركز، حيث تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنزلة، بالعثور على جثة داخل أحد الترع الموجودة بدائرة المركز.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ،  أن الجثة لشخص يدعي "حمدى حنورة"، وتبين انه متغيب منذ 15 يوما، وكشفت تحريات ضباط المباحث إلى أنه كان ويعانى صعوبة فى الكلام ، وتم استخراج الجثمان من إحدى الترع بمنطقه الحويطة ، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي المنزلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهليه

اخبار الحوداث

مركز المنزلة

العثور على جثة متغيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة