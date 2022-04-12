العثور على جثة متغيب منذ 15 يوما فى أحد الترع بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالى مركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية على جثة عجوز متغيب منذ فترة غارقة بأحد الترع الموجودة بناحية المركز، حيث تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنزلة، بالعثور على جثة داخل أحد الترع الموجودة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ، أن الجثة لشخص يدعي "حمدى حنورة"، وتبين انه متغيب منذ 15 يوما، وكشفت تحريات ضباط المباحث إلى أنه كان ويعانى صعوبة فى الكلام ، وتم استخراج الجثمان من إحدى الترع بمنطقه الحويطة ، وتم نقله إلى مشرحة مستشفي المنزلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.