وزير الداخلية البحرينى يستقبل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر

كتب – أحمد يعقوب

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحرينى، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، المستشار أحمد سعيد، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ورئيس الأمن العام، ومدير إدارة التحريات المالية، وفقًا لجريدة "البلاد" البحرينية.

ورحب وزير الداخلية البحرينى، برئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مثمنًا مستوى التنسيق بين البلدين الشقيقين، خاصة فى المجالات الأمنية.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.