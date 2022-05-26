اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة الطوارئ الروسية تنشر 3 أنظمة لنشر المعلومات والأخبار فى ماريوبول

الخميس، 26 مايو 2022 11:54 ص
وزارة الطوارئ الروسية تنشر 3 أنظمة لنشر المعلومات والأخبار فى ماريوبول الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الطوارئ الروسية، نشر ثلاثة أنظمة متنقلة لبث المعلومات وتقديم خدمة الإعلام المجتمعي في مدينة ماريوبول، في إقليم دونيتسك .

وقالت وزارة الطوارئ حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، "إنه عمليا ولمدة ثلاثة أشهر، كان سكان ماريوبول في حالة انقطاع عن المعلومات بسبب نقص الكهرباء، ونشر رجال الإنقاذ بوزارة الطوارئ الروسية ثلاثة أنظمة معلومات متنقلة وإخطار المجتمع لتوفير أحدث المعلومات، وتم نشر أحد هذه الأنظمة على موقع ثابت، ونظامان آخران يتنقلان في أنحاء المدينة لبث الأخبار في مناطق ماريوبول المختلفة".


ويتم استخدام مثل هذه الأنظمة، لبث الأخبار من القنوات التليفزيونية الفيدرالية وكذا نقل معلومات المساعدة، وأيضا يتم عرض رسوم متحركة وأفلام القصص الخيالية للأطفال .


وخلال الأيام الخمسة الماضية، سلمت وزارة الطوارئ الروسية 1400 طن من الشحنات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمياه المعبأة والأدوية والضروريات اليومية، إلى أوكرانيا وجمهوريات دونباس، فيما تم تسليم أكثر من 22 ألف طنا كإجمالي المساعدات الإنسانية، من قبل وزارة الطوارئ الروسية منذ بداية العملية الإنسانية.


وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، صرح أمس الأربعاء، بأن ميناء مدينة ماريوبول قد تم تطهيره بالكامل من الألغام وعاد بالكامل إلى عملياته الطبيعية.


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أول أمس الثلاثاء، أن المتخصصين من أسطول البحر الأسود والمهندسين الميدانيين، أنهوا عملهم لتطهير منطقة ميناء ماريوبول البحرية من الألغام، وتم الكشف عن أكثر من 12 ألف عبوة ناسفة وأسلحة تركها المسلحون الأوكرانيون.


يذكر أنه في 21 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسيك الشعبيتين.

 


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