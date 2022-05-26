وزارة الصناعة تنظم زيارات ميدانية للوفود المشاركة بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

كتب إسلام سعيد

تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارات ميدانية بالمدن والمجمعات الصناعية للوفود المشاركة بفعاليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يعقد خلال الفترة من 31 مايو وحتى 1 يونيو المقبل، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج الى جانب رجال الصناعة في مصر وعدد من ممثلي الشركات العالمية، حيث ينظم المؤتمر وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة وقطاع الاعمال العام والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستثمار.

وتستهدف سلسلة الزيارات الميدانية التى تنظمها الوزارة – ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة – إطلاع الوفود المشاركة على التطور الكبير الذي تشهده كافة القطاعات الصناعية من خلال المقومات والامكانات الصناعية الهائلة المتوافرة في مصر ودعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة الوطنية والترويج للفرص والمقومات الاستثمارية بالاقتصاد المصرى وكذا الاستفادة من الكوادر والخبرات المصرية بالخارج فى تطوير القطاع الصناعى وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتتضمن الزيارات الميدانية المقررة زيارة لمجمع الروبيكى الصناعى بمدينة بدر حيث يضم الوفد المشارك فى الزيارة خبراء ومتخصصين فى مجالات الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا، والطاقة الخضراء المستخدمة فى قطاع الغزل والنسيج بالاضافة إلى مجالات الصباغة والتجهيز ، كما تتضمن الزيارات زيارة للمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد حيث يضم الوفد المشارك متخصصين فى مجالات الألبان والبرمجيات والإنشاءات والهندسة الكهربائية.

كما سيتم تنظيم زيارة ميدانية لمدينة الدواء بمحافظة القليوبية حيث يضم الوفد المشارك خبراء فى مجالات الصناعات والتكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية وعلوم الأدوية إلى جانب مجالات علم المناعة وتطوير اللقاحات والكيمياء الحيوية والبيولوجية.

وتشمل الزيارات الميدانية ايضاً زيارة لمدينة العاشر من رمضان بمشاركة وفد يضم عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجالات التعبئة والتغليف والميكانيكا وتصنيع محركات الطائرات وتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وأنظمة التصنيع الذكى وهندسة المركبات العاملة بالطاقة المتجددة ، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمدينة العبور ومجمع بنى سويف الصناعى