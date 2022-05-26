وزارة الدفاع الروسية: 6 سفن شحن أجنبية لا تزال فى ميناء ماريوبول

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن هناك 6 سفن شحن أجنبية لا تزال فى ميناء ماريوبول على الرغم من الممرات الآمنة التى قامت روسيا بتأمينها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن ميناء ماريوبول بات آمنا تماما.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تتوقع من أوكرانيا قبول مطالبها وإدراك الوضع الحالى.

جاء ذلك تعليقا على دعوة وجهها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لتقديم أوكرانيا تنازلات عن جزء من أراضيها للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن من وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "روسيا تنتظر قبول كييف لمطالب موسكو وإدراكها للوضع الحالي - الوضع الحقيقي القائم".