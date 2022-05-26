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وباء "إطلاق النار" يكتسح مدارس أمريكا.. 27 حادثا فى 2022 و"تكساس" الأكثر دموية

الخميس، 26 مايو 2022 10:41 ص
وباء "إطلاق النار" يكتسح مدارس أمريكا.. 27 حادثا فى 2022 و"تكساس" الأكثر دموية حادث بمدرسة فى تكساس
كتبت ريم عبد الحميد

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لا تزال الولايات المتحدة تعيش صدمة حادث إطلاق النار بمدرسة إعدادية فى ولاية تكساس يوم الثلاثاء الماضى، والذى أسفر عن مقتل 19 طفلا ومدرستين.
 
وجاء هذا الحادث بعد 10 أيام فقط من إطلاق نار فى متجر فى بوفالو فى نيويورك، والذى أدى إلى مصرع 10 أشخاص. ويعد الحادث الأخير رقم 213 فى قائمة حوادث إطلاق النار التى شهدتها الولايات المتحدة منذ بداية عام 2022، وفقا لأرشيف عنف الأسلحة.
 
وتقول صحيفة ذا هيل، إنه ثانى أكثر الحوادث دموية فى إطلاق النار بالمدارس، والأول هو حادث ساندى هوك فى فلوريدا عام 2012 الذى خلف 20 طفلا وستة بالغين قتلى.
 
وفى حين أن الولايات المتحدة لم تشهد حادث إطلاق نار بمدرسة بهذا الحجم منذ سنوات، إلا أن عنف الأسلحة فى مناطق التعليم ليس نادرا. ووفقا لمنظمة "أسبوع التعليم" التى تتبع حوادث إطلاق النار منذ عام 2018، فقد وقع 27 حادث إطلاق نار على مدرسة على الأقل منذ بداية هذا العام.
 
ومن بين هذه الحوادث مقتل طالب عمره 15 عاما بعد إطلاق النار عليه أثناء جلوسه فى الحافلة المدرسية فى انتظار العودة إلى المنزل، وذلك فى مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا. وفى ولاية مينسوتا أدى شجار بين الطلاب أمام أحدى المدارس إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين. وتم توجيه اتهامات لاثنين من الطلبة بالقتل من الدرجة الثانية.
 
كما قتل طالب عمره 16 عاما بإطلاق نار فى شجار بين مجموعتين من المراهقين فى إحدى المدارس الثانوية بولاية واشنطن.

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