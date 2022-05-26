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هيئة الدواء توجه رسالة عاجلة لمرضى الجيوب الأنفية.. اعرف التفاصيل

الخميس، 26 مايو 2022 11:42 ص
هيئة الدواء توجه رسالة عاجلة لمرضى الجيوب الأنفية.. اعرف التفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن المضادات الحيوية تستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط، ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات مثل: معظم التهابات الحلق والسعال ونزلات البرد والانفلونزا أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد. 
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية، بضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية، إلا بعد الرجوع إلى الطبيب واستشارة الصيدلي في طريقه الاستخدام، حيث أن أغلب حالات التهاب الجيوب الأنفية الحادة يمكن علاجها دون استخدام مضاد حيوي. 
 
كانت هيئة الدواء المصرية كشفت عن الطريقة المثالية لضمان فاعلية ومأمونية المضادات الحيوية، مؤكدة أنه يجب عدم استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع للطبيب أو من خلال وصفة لشخص غير متخصص كان قد استخدم المضاد الحيوي سابقا.
 
وقالت هيئة الدواء المصرية يجب عدم شراء مضاد حيوي من الصيدلية بدون وصفة طبيب وتابعت : لا تطالب الطبيب بوصف مضاد حيوي لجميع أنواع العدوى.
 
واستكملت : إذا وصف لك الطبيب أي مضاد حيوي؛ فاسأل الصيدلي عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.
 
 

هيئة الدواء

المضادات الحيوية

الصيدلي

الطبيب


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