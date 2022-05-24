هيئة الدواء تكشف الطريقة المثالية لضمان فاعلية المضادات الحيوية

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الطريقة المثالية لضمان فاعلية ومأمونية المضادات الحيوية مؤكدة أنه يجب عدم استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع للطبيب أو من خلال وصفة لشخص غير متخصص كان قد استخدم المضاد الحيوي سابقا.

وقالت هيئة الدواء المصرية يجب عدم شراء مضاد حيوي من الصيدلية بدون وصفة طبيب وتابعت : لا تطالب الطبيب بوصف مضاد حيوي لجميع أنواع العدوى. واستكملت : إذا وصف لك الطبيب أي مضاد حيوي؛ فاسأل الصيدلي عن الطريقة المثلى للاستخدام والتخزين.

وكانت هيئة الدواء المصرية قالت إن المضادات الحيوية، أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها، وتستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات مثل: معظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب جيوب الانفية الحاد.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والانفلونزا لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.