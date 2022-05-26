نشر الوعى الآثرى فى أبسط صوره للأطفال.. فكرة مبادرة "هالة" فى كفر الشيخ

أمنية فايد







شاركت القارئة هالة مصطفى هميسه، والمقيمة بمحافظة كفر الشيخ، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بمجموعة صور لمبادرتها المجانية التي أطلقتها في المحافظة تحت اسم "نشأة حضارية".











وقالت: " تهدف المبادرة إلى مستقبل مشرق من خلال تعليم الأجيال القادمة اللغة المصرية القديمة ونشر الوعى الأثرى من خلال تبسيط المعلومات الآثارية والتاريخية فى كافة العصور من خلال الزيارات والكورسات والفعاليات المقدمة من المبادرة، وجاءت الفكرة من إيمانى بالسعى والنهوض بمجتمعنا ليكون لديها وعى كافى في فهم حضارتنا العظيمة".













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