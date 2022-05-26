نتيجة الشهاده الإعدادية محافظة الجيزة الأسبوع المقبل .. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه .. يبحث عنها الكثير من طلاب الشهاده الاعداديه محافظه الجيزه وأولياء الأمور، وبحسب مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فمن المقرر أن يتم إعلان نتيجه الشهاده الإعداديه محافظه الجيزة الأسبوع المقبل، مؤكدة أن نتيجه الشهاده الإعداديه محافظه الجيزه شهدت ارتفاع في نسب النجاح، وأنها الآن في طور المراجعات.

وبحسب جدول الامتحان، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، السبت 14 مايو امتحان مادة اللغة العربية والخط، و الأحد 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والاثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الثلاثاء17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، و الأربعاء 18 مايو الهندسة وانتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، الخميس 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رابطاً للاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثانى الإعدادى من خلال الرقم القومى، موضحة أنه لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثانى الإعدادي بتعليم الجيزة من خلال الرقم القومي طبقًا لشهادة ميلاد الطالب، عبر الرابط الموضح التالى:

وأصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتابًا دوريًا بشأن تعليمات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022؛ وذلك فى إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات، ويؤكد الكتاب الدورى أنه تقرر: بالنسبة للصف الرابع الابتدائي أن يتم إعلان نتيجة الطلاب فور الانتهاء منها بمكان بارز بالمدرسة وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية، وأن تعلن النتيجة طبقًا للمادة الثامنة من القرار الوزاري رقـم (133) بتاريخ 21/ 9/ 2021، وأن ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقررات الدراسية (من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق)، بالإضافة إلى انعقاد امتحان دور ثان للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات ـ الألوان - سالفة الذكر فيما درسوه في الفصلين الدراسيين، وفي حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في إحدى المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبار الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويسرى هذا الكتاب الدورى على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات، والخاصة والخاصة لغات، وكذا بالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.