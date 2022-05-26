اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة دمياط: إنشاء مكتب لدراسة التغيرات المناخية

الخميس، 26 مايو 2022 04:00 ص
نائب رئيس جامعة دمياط: إنشاء مكتب لدراسة التغيرات المناخية الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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قال الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس جامعة دمياط لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إن جامعة دمياط حققت المركز 12 على مستوى الجامعات المصرية فى مجال محو الأمية بعدد 8659 دارسا.

وأضاف عبد الحميد خضر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تسعى حاليا لإنشاء مكتب للتغيرات المناخية لخدمة دمياط فى قطاعات المياه والصيد والزراعة، مضيفا أن كلية العلوم بالجامعة تستعد لعقد مؤتمر التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، وهو مؤتمر دولى، وذلك خلال أكتوبر المقبل.

وأضاف نائب رئيس جامعة دمياط، أن الجامعة تدرس إنشاء مشتل الجامعة لاقتناء أجود نباتات الزينة لزراعة المساحات الفراغ ومداخل الكليات لإضفاء مظهر جمالى لمبانى الجامعة الجديدة.


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