من المطار لـ مركب محمد الخامس.. اعرف خريطة وصول جماهير الأهلى لنهائى أفريقيا

كتب : أحمد جمعة

كشف ياسر عثمان سفير مصر لدي المغرب، ملامح خطة البعثة الدبلوماسية المصرية لدي في المملكة لتأمين وصول جماهير النادي الأهلي لـ مركب محمد الخامس، الذي يستضيف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين حامل اللقب ، والأكثر تتويجاً بالأميرة السمراء ، ونادي الوداد المغربي.

وبتوجيهات من وزارة الخارجية، بدأت البعثة الدبلوماسية المصرية لدي المغرب خطة مكثفة لتأمين وصول جماهير الأهلي بعد الأزمة التي نشأت بين النادي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بعد اختيار المغرب لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا رغم وجود طرف مغربي في اللقاء ، بما يتعارض مع معايير تكافؤ الفرص.

وقال السفير عثمان لـ "اليوم السابع" إنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مسئولين المملكة المغربية لتوفير كافة التسهيلات للجماهير المصرية، حيث تم وضع آلية ميسرة لدخول المشجعين إلى الأراضي المغربية، وذلك من خلال نظام القوائم، بحيث يقوم النادى الأهلي بموافاة السفارة المصرية بقوائم المشجعين (الأسماء وأرقام الجوازات ) وتاريخ وصول رحلات الطيران، علي أن تتولي السفارة تسليمها للجانب المغربي واستيفاء شروط دخول المغرب ، وإصدار التأشيرات المطلوبة في مطار الدار البيضاء.. (للحصول علي نموذج تأشيرة المغرب .. اضغط هنا ).

وأشار عثمان إلى أن السفارة عقدت اجتماعات مكثفة مع رئيس اتحاد الكرة والمعنيين بوزارة الخارجية والمسؤولين بالأجهزة المعنية في المملكة المغربية، مؤكدا أنه تم الاتفاق علي تشكيل خلية عمل في مطار الدار البيضاء (تضم الأجهزة المعنية المغربية والسفارة المصرية) لتسهيل دخول المشجعين المصريين وحل كافة الأمور الخاصة بهم، وكذلك تم الاتفاق علي أن المشجعين سيستلمون تذاكر المباراة عند وصولهم إلى المطار، موضحا أن تم الاتفاق علي إجراءات تأمين بعثة النادي الأهلي والجمهور المصري.

وأشار السفير المصري لدى المملكة المغربية إلى "أننا ننظر لهذا الحدث الرياضي الكبير في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية بين مصر والمغرب وبين الشعبين الشقيقين، ونسعي لأن يكون هذا الحدث داعما للعلاقات الرياضية والثقافية بين الجانبين".

وأكد السفير المصرى لدى المملكة المغربية أنه تم الاتفاق علي أن شركتي السياحة المصريتين المكلفتين من قبل النادي الأهلي بتنظيم رحلات المشجعين ستتولى توفير الانتقالات للمشجعين المصريين من المطار إلى الاستاد والعكس، كذلك ستتولى المسائل الخاصة بإعاشة المشجعين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأشاد السفير ياسر عثمان في ختام تصريحاته لـ"اليوم السابع" بالجانب المغربي الذي بادر بتقديم تسهيلات كبيرة وأبدى استعداده لتقديم كل المساعدة المطلوبة لبعثة النادي الأهلي والجماهير، انطلاقا من حرصه علي العلاقات الممتازة مع مصر وسعيه لإنجاح هذا الحدث الرياضي الهام.

إلى ذلك، عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتحدث موسيماني مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وشهد المران فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف كابيللو رانجواجا مخطط الأحمال، قبل أن يخوض اللاعبون فقرات متنوعة استعدادًا للمباراة.

ويلتقى الأهلي والوداد فى التاسعة مساء الإثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، فى المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يسعى الأهلي إلى الفوز باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالث على التوالي.