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مصر تعزى السنغال فى ضحايا حادث الحريق المُفجِع فى مستشفى بالبلاد

الخميس، 26 مايو 2022 05:35 م
مصر تعزى السنغال فى ضحايا حادث الحريق المُفجِع فى مستشفى بالبلاد سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ الحزن وخالص التعازى لجمهورية السنغال الشقيقة إثر حادث الحريق المُفجِع الذي اندلع بالأمس، الأربعاء، في مستشفى ببلدة تيفاوانى غرب البلاد وأسفر عن وفاة إحدى عشر طفلاً رضيعاً.
 
كما تعرب مصر حكومةً وشعباً - بحسب بيان وزارة الخارجية- عن صادق مواساتها لحكومة وشعب السنغال الشقيقة ولأمهات الضحايا وأسرهم كافة، مؤكدةً على تضامنها الكامل معهم في هذا الظرف الأليم. 
 
يذكر أن 11 رضيعاً لقوا مصرعهم فى حريق اندلع بمستشفى بمدينة تيفاوانى في غرب السنغال، بحسب ما أعلن رئيس البلاد ماكي سال.
 

وقال سال في تغريدة على تويتر "لقد تبلّغت لتوّي ببالغ الأسى والفزع بأنّ 11 رضيعاً قضوا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي" في تيفاواني، من دون أن يحدّد سبب الحريق.

 


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