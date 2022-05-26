اليوم السابع
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مصرع قائد تروسيكل صدمه أتوبيس بطريق الوراق فى الجيزة

الخميس، 26 مايو 2022 12:35 م
مصرع قائد تروسيكل صدمه أتوبيس بطريق الوراق فى الجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شاب مصرعه في حادث تصادم بطريق الوراق المناشي في الجيزة، حيث صدمه أتوبيس خلال قيادته تروسيكل، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الوراق المناشي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شاب يقود تروسيكل، نتيجة اصطدام أتوبيس به، مما أسفر عن إصابته، ومفارقته الحياه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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