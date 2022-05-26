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مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث بعقار في حي الزهور بمحافظة بورسعيد

الخميس، 26 مايو 2022 01:10 ص
مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الثالث بعقار في حي الزهور بمحافظة بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقي طفل بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الخميس، متأثرا بجراحه إثر سقوطه من الدور الثالث بإحدي عقارات حي الزهور. 
 
استقبل مستشفى الزهور المركزي الطفل: وليد السيد محمد خليل محمد 5 أعوام، ويسكن في منطقة عمر بن عبد العزيز بحي الزهور، مصاب باشتباه نزيف في المخ، بادعاء سقوطه من الدور الثالث، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه.
 
وحُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن.
 
 
 

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