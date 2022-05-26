مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين فى انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، جرى نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، يفيد بمصرع سيدة، وإصابة شخصين آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى مستشفى السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.