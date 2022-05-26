اليوم السابع
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مرور القاهرة تشن حملة موسعة لمنع السير عكس الاتجاه بالمقطم.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 04:47 م
مرور القاهرة تشن حملة موسعة لمنع السير عكس الاتجاه بالمقطم.. صور جانب من الحملة
كتب - عبد الرحمن سيد - رحمة رمضان

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شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بحى المقطم  صباح اليوم الخميس، حملة لضبط العملية المرورية بالحى بشكل عام وفى المحاور الرئيسية بشكل خاص، بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية تكرار الحوادث بين السيارات الملاكى والتريلات التى تسير عكس الاتجاه.
 
وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالمقطم تواجدها فى منطقة الحى الثاني وبالأخص عند منزل السلاب الذى شهد أكثر من 10 حوادث تصادم بين سيارات الملاكى والتريلات بسبب السير عكس الاتجاه.
 
وانتشر رجال المرور بشوارع حى المقطم لإزالة الإشغالات الموجودة على أرصفة الشوارع لاتاحتها للمواطنين بدلا من السير فى الأماكن المخصصة للسيارات، مما يتسبب فى عركلة حركة المرور بشوارع الحى.
 
وفى سياق متصل شنت إدارة المقطم بهيئة نظافة و تجميل القاهرة حملة لإزالة مخالفات القمامة من شوارع الحى صباح اليوم ، ضمن حملات يومية تقوم بها لتجميل شوارع الحى سواء الرئيسة أو الفرعية لضمان عدم تراكم المخالفات.
 
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