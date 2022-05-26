مرور القاهرة تشن حملة موسعة لمنع السير عكس الاتجاه بالمقطم.. صور

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة بحى المقطم صباح اليوم الخميس، حملة لضبط العملية المرورية بالحى بشكل عام وفى المحاور الرئيسية بشكل خاص، بعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية تكرار الحوادث بين السيارات الملاكى والتريلات التى تسير عكس الاتجاه.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالمقطم تواجدها فى منطقة الحى الثاني وبالأخص عند منزل السلاب الذى شهد أكثر من 10 حوادث تصادم بين سيارات الملاكى والتريلات بسبب السير عكس الاتجاه.

وانتشر رجال المرور بشوارع حى المقطم لإزالة الإشغالات الموجودة على أرصفة الشوارع لاتاحتها للمواطنين بدلا من السير فى الأماكن المخصصة للسيارات، مما يتسبب فى عركلة حركة المرور بشوارع الحى.