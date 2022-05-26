بدورها، أكدت منظمة الصحة العالمية، رصد إصابات بجدري القردة في أكثر من 20 دولة، متوقعة ارتفاع الإصابات.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية".

وكان مسؤولو المنظمة قد توقعوا في وقت سابق تسجيل المزيد من حالات الإصابة بجدري القردة ..مشيرين إلى إمكانية احتواء تفشي المرض.