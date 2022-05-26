مدير الشئون التنفيذية بالمتحف الكبير يعلن انتهاء الأعمال الإنشائية بنسبة 100%

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عيسى زيدان ، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الأثار بالمتحف الكبير، إن نسبة الإنجازات في بناء ونقل الآثار للمتحف المصري الكبير وصلت لنسب متقدمة حيث وصلت النسبة للأعمال الإنشائية 100%، وبالنسبة لقاعات العرض الرئيسية فبات لدينا أفضل قاعات العرض على مستوى العالم، خاصة أنها تحتوى على كنوز الفرعون الذهبي.

وأضاف «زيدان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن هناك ما يقرب من 90% من آثار الفرعون الذهبي تتواجد بداخل صناديق عرض متقدمه يتم التحكم بدرجات الحرارة والرطوبة والإضائه بها عن بعد.

واستطرد: «المتحف المصري الكبير يحتوى على أشياء ينفرد بها عن أي متحف حول العالم، بداية من المسلة المعلقة التي تزين المتحف المصري الكبير، كما أن كافة الأعمال التي تمت في المسلة المعلقة التي لا مثيل لها حول العالم قام بها شخص مصري هو من خطط وصمم ونفذها وزملاؤه».

وأوضح أن البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير يحتوى على تمثال الملك رمسيس يرحب بالزائرين، يليه الدرج العظيم والذي تمت الأعمال الإنشائية فيه بنسبة 100%، ولم يبق حاليا سوى ظبط الإضاءات وبطاقات الشرح والتعليق.

وقال الدكتور عيسي زيدان، إن الأثار الموجودة في المتحف المصري الكبير سواء الموجودة بالبهو أو الدرج العظيم وقاعات عرض رئيسية، حيث تم وضع سيناريو وطريقة عرض على أعلى مستوى، وجرى تشكيل لجنة عليا من المتخصصين من قبل وزير السياحة والآثار لمراجعة المعروضات بالمتحف، «لأول مرة سيتم عرض أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية للملك توت عنخ أمون».

وأضاف «زيدان»، أن الدرج العظيم به 4 درجات للعرض، أولهما القاعة الملكية بمصر القديمة، وفيها تم عرض مجموعة من التماثيل المميزة للملوك بداية من عصر الدولة القديمة وحتى عصر اليوناني الرمادي.

واستطرد: «لو هتطلع درجة تانية هنلاقي موضوع تاني خالص وهو أماكن العبادة في مصر القديمة من خلال عرض مجموعة من البوابات والأعمدة، وفي الدرج الثالث هنلاقي الملك وعلاقته بالآلهة من خلال عرض مجموعة من التماثيل للملوك، والدرج الرابع به الحياة الأخرى من خلال عرض مجموعة متميزة من الملوك والتي تعبر عن قوة المصري القديم».

وأوضح، أن المتحف يحظي برعاية سياسية شاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يولي اهتماما كبيرا بالمتحف المصري الكبير، ومتابعا لهذا العمل بنفسه، «إن شاء الله بالعمل ده هنبهر بيه العالم وهنقدم من خلاله ما يليق بعظمة مصر وحضارتها».

وتابع: «الأعمال الأثرية لسه متسمرين فيها، وبنشتغل ليل ونهار علشان نخص في الوقت المحدد هذا العام، ولكن موضوع الافتتاح سيكون بقرار من القيادة السياسية، وسيحضر افتتاح المتحف قادة ورؤوساء الدول، وهيكون حاجة تليق وتبهر العالم».