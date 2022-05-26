مدبولى: تلقينا طلبات من مستثمرين للمشاركة بتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض نتائج دراسة تطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد حسونة، مستشار أول وزير قطاع الأعمال العام.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تلقت طلبات من جانب عدد من المستثمرين للشراكة في تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، مؤكدا أن هناك رغبة حقيقية لتطوير المصنع، وتنفيذ توسعات به من أجل العمل على تغطية الاحتياجات المحلية من الألومنيوم.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع جاري دراسة تفاصيله مع الاستشاري العالمي (بكتيل)، وهو إعادة تأهيل مجمع مصانع الألومنيوم بنجع حمادي البالغة طاقته الإنتاجية 320 ألف طن/ عام، مشيرا إلى أن أكثر من نصف إنتاج شركة مصر للألومنيوم يتم تصديره للخارج، وذلك لوجود طلب على منتجات الشركة.

وقد وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية عمل توسع إضافي لإنتاج أنواع وقطاعات جديدة مطلوبة في السوق المحلية، والتي يتم استيرادها حاليًا.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير قطاع الأعمال العام شرح خلال الاجتماع نتائج دراسة شركة "بكتيل" العالمية لتطوير مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، التي تمت بالتنسيق مع الوزارات المعنية، حيث تناولت الدراسة تحديد الإمكانيات الفنية الخاصة بأعمال التطوير المستهدفة لرفع كفاءة مصنع الألومنيوم؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى نتائج دراسة زيادة عدد القطاعات المنتجة من الألومنيوم ضمن مستهدفات المصنع الحالي للألومنيوم.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه أيضا خلال الاجتماع إلى أن السوق المحلية تستهلك من 400 – 500 ألف طن طبقا للإحصاءات، يوفر مجمع الألومنيوم منها نحو 150 ألف طن، مع الوضع في الاعتبار أن هناك قطاعات مختلفة من الألومنيوم.