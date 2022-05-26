اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 01:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على طلاب الثانوية العامة ويتواصل مع أسرهم.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 12:48 م
محافظ كفر الشيخ يطمئن على طلاب الثانوية العامة ويتواصل مع أسرهم.. صور اللواء جمال نور الدين
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، على مصابي حادث تصادم سيارة كان يستقلها طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي، للتوجه لأداء امتحاناتهم، في مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والكيمياء للشعبة العلمية وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجى.

وأوفد محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمستشفى بلطيم التخصصي، لمتابعة حالة الطلاب والطالبات، كما وجه الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة المصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية  الصحية للطلاب والطالبات، كما أوفد محافظ كفر الشيخ  مدير العلاقات العامة بالمحافظة للتواجد مع الطلاب وأسرهم بالمستشفى.

وتواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ هاتفياً مع أسر الطلاب لطمأنتهم على أبنائهم، وقدم أسر الطلاب والطالبات الشكر للمحافظ على الرعاية الطبية التي يتلقاها الطلاب والطالبات بمستشفى بلطيم النموذجي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تقرر عقد امتحان للطلاب يوم 30مايو الجاري، بدلا من اليوم الموافق 26 مايو الجاري، وفي حالة تعذر أداء أحدهم للامتحان سيتم أداء الامتحان بالدور الثاني بعذر، لتعرضه للحادث، داعيا الله أن يشفيهم، مقدماً الشكر لأسر الطلاب، مشيراً إلى أنه يتابع ما يقدم للطلاب والطالبات من رعاية طبية على مدار الساعة، حتى يتم تماثلهم للشفاء إن شاء الله.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن محافظ كفر الشيخ تواصل مع أسر الطلاب داخل المستشفى، وقدموا الشكر له على ما وجدوه من رعاية صحية متميزة، موجها الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى، على الاهتمام الكبير بالطلاب والطالبات.

محافظ-كفر-الشيخ-خلال-الاطمئنان-على-الطالبات
محافظ-كفر-الشيخ-خلال-الاطمئنان-على-الطالبات

 

محافظ-كفر-الشيخ-مع-الطلاب-والطالبات
محافظ-كفر-الشيخ-مع-الطلاب-والطالبات

 

وفد-محافظ-كفر-الشيخ-يطمئن-على-الطلاب-بمستشفى-بلطيم-النموذجي
وفد-محافظ-كفر-الشيخ-يطمئن-على-الطلاب-بمستشفى-بلطيم-النموذجي

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

طلاب الثانوية عامه

حوادث الطرق

الرعاية الطبية

مستشفى بلطيم النموذجي


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة