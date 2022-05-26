محافظ كفر الشيخ يطمئن على طلاب الثانوية العامة ويتواصل مع أسرهم.. صور

وأوفد محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم، لمستشفى بلطيم التخصصي، لمتابعة حالة الطلاب والطالبات، كما وجه الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة المصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للطلاب والطالبات، كما أوفد محافظ كفر الشيخ مدير العلاقات العامة بالمحافظة للتواجد مع الطلاب وأسرهم بالمستشفى.

وتواصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ هاتفياً مع أسر الطلاب لطمأنتهم على أبنائهم، وقدم أسر الطلاب والطالبات الشكر للمحافظ على الرعاية الطبية التي يتلقاها الطلاب والطالبات بمستشفى بلطيم النموذجي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تقرر عقد امتحان للطلاب يوم 30مايو الجاري، بدلا من اليوم الموافق 26 مايو الجاري، وفي حالة تعذر أداء أحدهم للامتحان سيتم أداء الامتحان بالدور الثاني بعذر، لتعرضه للحادث، داعيا الله أن يشفيهم، مقدماً الشكر لأسر الطلاب، مشيراً إلى أنه يتابع ما يقدم للطلاب والطالبات من رعاية طبية على مدار الساعة، حتى يتم تماثلهم للشفاء إن شاء الله.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن محافظ كفر الشيخ تواصل مع أسر الطلاب داخل المستشفى، وقدموا الشكر له على ما وجدوه من رعاية صحية متميزة، موجها الشكر للأطقم الطبية بالمستشفى، على الاهتمام الكبير بالطلاب والطالبات.