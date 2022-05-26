إصابة 13 طالبا فى حادث تصادم بنفق البرلس بكفر الشيخ

أصيب 13 طالبا وطالبة في الصف الثاني الثانوي، فى حادث تصادم سيارة ربع نقل" بوكس" بالرصيف بنفق البرلس، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي الاسعافات الازمة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل " بوكس" تستخدم في نقل المواطنين، بالرصيف، حيث جرى نقلهم لمستشفى بلطيم التخصصي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

ومن جانبه أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم رفع حالة الطوارئ داخل مستشفى برج البرلس المركزي، وذلك لاستقبال المصابين في ذلك الحادث.