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محافظ قنا ونائبه يستقبلان 23 مواطنا لبحث طلباتهم

الخميس، 26 مايو 2022 10:38 ص
محافظ قنا ونائبه يستقبلان 23 مواطنا لبحث طلباتهم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا - صابر سعيد

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واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحازم عمر نائب المحافظ، استقبال المواطنين بمكاتبهم، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

واستقبل محافظ قنا ونائب المحافظ 23 مواطان، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

 


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