محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6% (تحديث)

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات شهادة "إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%.

ومن المقرر أن يتم إتاحة النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة https://gizaresult.com/nat.html

بلغ اجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالب وطالبة علي مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ اجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ الجيزة نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.