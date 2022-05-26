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محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6% (تحديث)

الخميس، 26 مايو 2022 08:02 م
محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.6% (تحديث) امتحانات - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات شهادة "إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%.

ومن المقرر أن يتم إتاحة النتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة  https://gizaresult.com/nat.html

بلغ اجمالى عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالب وطالبة علي مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ اجمالى عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبا وطالبة.
كما اعتمد محافظ الجيزة نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسي القسم المهنى بنسبة 90.86%.
 
وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الإلكتروني  https://gizaresult.com/nat.html
 
 

 

 


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