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رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء حى جديد فى الجيزة باسم "المنيرة الغربية"

الخميس، 26 مايو 2022 11:16 ص
رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء حى جديد فى الجيزة باسم "المنيرة الغربية" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت – هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار يحمل رقم 1694 لسنة 2022، بإنشاء حي جديد بمحافظة الجيزة باسم حي المنيرة الغربية، فصلاً عن حي شمال الجيزة، ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة المنيرة الغربية، وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور، يعدل اسم حي شمال الجيزة ليصبح حي إمبابة ويكون نطاقه الحدود الإدارية لقسم شرطة إمبابة.
 
كما أصدر رئيس الوزراء، قرارين برقمي 1317 و1348 لسنة 2022، باعتبار مشروع محور سمالوط العلوي علي النيل ومداخله بمحافظة المنيا، ومشروع ازدواج "المنصورة - محلة دمنة– دكرنس" بطول 17 كم في نطاق محافظة الدقهلية، من أعمال المنفعة العامة.
 
كما أصدر قرار يحمل رقم 1700 لسنة 2022، بالموافقة علي تحويل بعض مراكز الشباب إلي مراكز تنمية شبابية.
 
 
جاءت القرارات في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس الموافق 26 مايو 2022.
 

 


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