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لماذا تضاعفت مساحة زراعة القطن طويل التيلة الموسم الحالى؟ الإجابة فى 7 معلومات

الخميس، 26 مايو 2022 07:00 ص
لماذا تضاعفت مساحة زراعة القطن طويل التيلة الموسم الحالى؟ الإجابة فى 7 معلومات القطن طويل التيلة - صورة أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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تتواصل عملية زراعة القطن المصرى طويل التيلة فى 17 محافظة ومنطقة النوبارية، وسط توقعات بالوصول لنحو 500 ألف فدان الموسم الجارى، بما يمثل نحو ضعف حجم الزراعات من مختلف انواع الأقطان الموسم الماضى.

وفى هذا الصد نرصد جميع التفاصيل وأسباب ارتفاع الزراعات..

‬1- السبب الرئيسي لارتفاع الزراعات، يرجع إلى ارتفاع سعر قنطار القطن الموسم الماضي.
2- ضمان وسرعة حصول الفلاحين على مستحقات القطن ساهمت في زيادة الزراعات.
3- توفير وزارة الزراعة للبذور، وتسهيل إجراءات الحصول عليها.
4- توقعات استمرار ارتفاع سعر القطن الموسم الجديد.
5- تحقيق الفلاحين لعوائد غير مسبوقة من الزراعات.
6-  الزراعات المتوقعة تصل لنحو 420 ألف فدان.
7- حتى الآن تم زراعة نحو 220 ألف فدان تقريبا ، نفس المساحة الكلية لزراعات الموسم الماضى.

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