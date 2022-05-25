تعرف على تفاصيل زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات فى 8 معلومات

كتب عبد الحليم سالم

انتهت عملية زراعة نحو 1250 فدان أقطان قصيرة التيلة شرق العوينات للموسم الثالث على التوالي مع زيادة المساحة العام الجارى لأكثر من 5 أضعاف المساحة الفعلية التى تم التقييم عليها العام الماضى والبالغة نحو (218.7 فدان) تم استقطاعها من مساحة 500 فدان تمت زراعتها، لكن نصفها تقريبا لم ينبت بشكل جيد نتيجة العوامل الجوية.

تعرف على التفاصيل:

1 – تقرر استمرار الزراعة للموسم الثالث بهدف التوصل لتقييم دقيقة لتجربة زراعة القطن القصير.

2 – يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام لمتابعة الزراعات.

3 – بلغ إجمالى المساحة المنزرعة 1250 فدان قطن قصير تيلة شرق العوينات.

4 - قرار زيادة المساحة نظرا لنتائج تجربة الموسم الماضى الناجحة.

5 - بلغ متوسط الإنتاجية للفدان الواحد 9.85 قنطار مقارنة بـ5.7 قنطار فى 2020.

6 - وحققت الزراعات متوسط عام 15.8 قنطار للفدان بالجنى اليدوى.

7 – زيادة الزراعات الموسم المقبل يتوقف على نتائج التجربة الحالية.

8 – مناطق الزراعات ستنحصر في شرق العوينات ومشروع مستقبل مصر بالضبعة.