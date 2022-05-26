اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 02:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غرامات التهرب من دفع ثمن تذكرة القطار.. إنفوجراف

الخميس، 26 مايو 2022 01:09 م
غرامات التهرب من دفع ثمن تذكرة القطار.. إنفوجراف غرامات التهرب من دفع تذاكر القطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعرض اليوم السابع الغرامات التى تفرضها هيئة السكة الحديد، على الركاب الذين يستقلون القطارات بدون شراء تذاكر، وتختلف الغرامة من قطار لآخر وفق درجته، نتعرف عليها فى الإنفوجراف التالى.. 
 
قطار
 
1ـ غرامة استقلال العربات الـ TOP VIP بدون تذكرة تبلغ 100 جنيه
 
2ـ غرامة استقلال القطارات العاملة بنظام الـ vip بدون تذكرة تبلغ 40 جنيها
 
3ـ غرامة استقلال القطارات المكيفة الإسبانية والفرنساوية بدون تذكرة تبلغ 30 جنيها
 
4ـ غرامة استقلال القطارات المميزة والمطورة بدون تذكرة تبلغ 20 جنيها
 
5ـ غرامة استقلال القطارات الروسية العادية (ذات التهوية الديناميكية) بدون تذكرة تبلغ 50 جنيها
 
6ـ غرامة استقلال القطارات العاملة على خطوط الضواحى بدون تذكرة تبلغ 15 جنيها.
 
7ـ غرامة الامتناع عن دفع قيمة التذكرة تبلغ 20 جنيها بجانب الغرامة المقررة وفق درجة القطار

 


القطارات

غرامات السكة الحديد

السكة الحديد

تذاكر القطار

اليوم السابع بلس


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة