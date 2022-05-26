عصابة وراء قتل سائق لسرقة توك توك فى أبو حماد بالشرقية.. التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي- سليم على

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالشرقية، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية بانقلاب مركبة "توك توك" بدائرة المركز والعثور بجواره على جُثة (سائق "توك توك" - مقيم ببندر القرين) ، وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم ، كما عثر بداخل المركبة على ( بعض متعلقات المجنى عليه، وكذا عُثر على "هاتف محمول" بأرض زراعية مجاورة للطريق ) .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه مكون من (عاطليّن – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق)

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث إتفقا فيما بينهما على استدراج أحد قائدى مركبات "التوك توك" وسرقته كرهاً عنه، وأعدا لذلك سلاح نارى ( طبنجة ) قاما بإستعارتها من أحد أصدقائهما (عاطل - مقيم بذات الدائرة) وكذا سلاح أبيض "سكين"، وبتاريخ الواقعة قام الأول بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز ، بينما قام الثانى بالسير خلفهما بمركبة "توك توك" قيادته، وحال سيرهما طلب منه الوقوف وقام بتهديده بسلاح أبيض "سكين" فإختلت عجلة القيادة بيد المجنى عليه وانقلب "التوك توك" على جانبه وحال قيام المجنى عليه بالإستغاثة قام المتهم الأول بطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة وأثناء ذلك سقط (الهاتف المحمول والحذاء الخاصين بالأول - المعثور عليهما بمكان الواقعة) ولاذا بالهرب بالأراضى الزراعية وفور مشاهدة المتهم الثانى للواقعة قام بالهرب وإعادة ( الطبنجة ) لمالكها ، كما أمكن ضبط مالك الطبنجة وبمواجهته أيد ما سبق (أرشد عنها) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.