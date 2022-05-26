عاطلان يعترفان بتكوين تشكيل عصابى لخطف متعلقات المواطنين بالعجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما بمنطقة العجوزة في الجيزة، لاتهامهما بسرقة متعلقا المواطنين، أنهما يكونان تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين، ويستأجران دراجات بخارية لاستخدامها في تتبع الضحايا، وخطف متعلقاتهم من هواتف محمولة، وحقائب بالشوارع.

أضاف المتهمان أنهما يبيعان المسروقات لأحد عملائهما، ارشدا عنه، كما تم ضبط المسروقات، وذكر المتهمان أنهما ارتكبا 23 جريمة خطف لمتعلقات المواطنين بشوارع منطقة العجوزة.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، تم إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب "الخطف" مُستخدمين دراجات نارية مُستأجرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم بإستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (15) واقعة ، كما أرشدا عن المسروقات (23 هاتف محمول) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.