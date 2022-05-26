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طلاب الصف الثانى الثانوى العام يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس

الخميس، 26 مايو 2022 05:00 ص
طلاب الصف الثانى الثانوى العام يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس امتحانات الثانوى العام - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام اليوم الخميس امتحان مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، ورقيا وإلكترونيا فى المدارس، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بمكافحة الغش داخل اللجان، مشددة على أنه سيتم معاقبة اى طالب يتسبب فى الغش أو يقوم بتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الفيس بوك.
 
يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة، ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.
 
وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية. 
 

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