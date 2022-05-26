ضبط المتهم بتسريب الامتحانات على السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (طالب جامعى – مقيم بالجيزة) لإضطلاعه بتسريب أسئلة امتحانات المرحلتين (الإعداداية – الثانوية) عبر إحدى المجموعات بتطبيق "تيلجرام"، وبمواجهته أفاد بمتابعة العديد من الصفحات الإلكترونية للحصول على أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى وإعادة بثها مرة أخرى على الصفحة المشار إليها ، وترويجه للصفحة المشار إليها لزيادة أعداد المتابعين ، وذلك بقصد الحصول على مقابل مادى .. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أرشيفية
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