صحة شمال سيناء تنظم ندوات توعية وتثقيف صحى للأهالى

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت صحة شمال سيناء، عددا من الندوات والفعاليات للتثقيف ونشر الوعى الصحى استهدفت المواطنين بعدد من مدن المحافظة، وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، إن الإدارة الصحية بالشيخ زويد، نظمت ندوات في الإدارة الزراعية ومركز أبورفاعي بالكوثر، للإعلان عن حملة من حقك تنظمى، وخدمات توفرها الصحة فى مقر رعاية الطفل بالشيخ زويد لتركيب اللولب والكبسولة للمنتفعات.

ونظمت الإدارة الصحية بمدينة نخل بوسط سيناء ندوات توعوية لمكافحة كورونا، قدمها محمد نصر أبو الغيط مراقب الأوبئة والثقافة الصحية ومسؤول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية ، وتم فيها استعراض قواعد الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد وكافة الإجراءات الاحترازية، وأهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وفي إطار الاستعدادات لحملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي" عقد اجتماع للرائدات الريفيات بمديرية الصحة بشمال سيناء، كما استضاف المجلس القومي للسكان الجلسة الثالثة في تدريب المثقفين الصحيين الجدد .

وشارك فريق التثقيف الصحي بإدارة العريش فى التوعية بمخاطر التدخين بالمصالح الحكومية، في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للسكان ومديرية الصحة، وعقد الندوات تثقيفية بمديرية الزراعة عن أضرار التدخين وتقديم إحصائيات توضح مخاطرة.