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سلطنة عُمان تؤكد خلوها من جدرى القرود

الخميس، 26 مايو 2022 01:45 م
سلطنة عُمان تؤكد خلوها من جدرى القرود وزير صحة سلطنة عمان
إيمان حنا

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أكدت سلطنة عُمان عدم رصد أى حالة مشتبه بها أو مؤكدة بمرض جدرى القرود حتى الآن، مشددة على أنها ترصد باستمرار الوضع الوبائى وعلى أتم الاستعداد للتعامل معه، وقالت وزارة الصحة إنها تتابع باهتمام الوضع الوبائي العالمي والتقارير اليومية المتعلقة بمرض جدري القرود. وفق بيان لوزارة الصحة العمانية.
 
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال المرض من خلال تجنب المخالطة المباشرة لأى شخص تظهر عليه أعراض تنفسية أو طفح جلدى خصوصًا القادمين من الدول التي سجلت حالات بهذا المرض، والمبادرة إلى لبس الكمامة في مثل هذه الحالات، والمحافظة على نظافة اليدين.
 
وأكدت وزارة الصحة على ضرورة استيقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات للشائعات والمعلومات المغلوطة.
 
 

جدرى القردة

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