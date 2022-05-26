سفير اليمن: نعيش مرحلة جديدة فارقة بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسى

إيمان حنا

قال سفير اليمن بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسي العربى الدكتور محمد مارم،" إن اليمن يعيش مرحلة جديدة فارقة في تاريخه بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتوجهاته في استعادة الدولة وتحقيق السلام الشامل والدائم، مشيرا أن الوحدة اليمنية في بنيانها وشكلها الحديث والمعاصر كانت وستظل الركيزة الأساسية لمشروع اليمن الاتحادي الذي بات مطلباً أساسياً لكل مواطن يمني يتوق إلى دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية الضامنة لحقوق وحريات كافة أبناء الشعب اليمني".

جاء ذلك خلال سفارة اليمن بالقاهرة بالذكرى الثانية والثلاثين للوحدة اليمنية، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وأعرب السفير مارم عن أصدق التهانى باسم البعثة الدبلوماسية والجالية اليمنية إلى القيادة السياسية باليمن ممثلة فى الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإلى أبناء الجيش الوطني باليمن والأجهزة الأمنية، الذين يخوضون معركة الدفاع عن الوحدة والثورة والجمهورية والحرية والديموقراطية.

أضاف مارم، أن الشعب اليمنى ومثابر ويسعى لإثبات وجوده أينما كان وهو دائم السعى لتحدى ظروفه الصعبة ولدينا تجار ناجحون فى بلدان مختلفة خاصة فى مصر، والذين تم تدعيم تمثيلهم من خلال إنشاء مجلس رجال الأعمال اليمنى الذى يهدف لإثراء السوق المصرية بكافة أوجه التعاون الممكنة.

وعلى صعيد متصل، بعث السفير اليمنى برقية تهنئة إلى الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة العيد الثاني والثلاثين للوحدة اليمنية، وأعرب مارم في برقيته، عن أصدق التمنيات باستمرار التوفيق لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية واصفا إياها بـ"الشعلة المضيئة" في ليل العرب الدامس والركيزة الأساسية لترسيخ قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة والطريق السليم والصائب لجمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم والانطلاق بهم صوب مستقبل مشرق ليمن اتحادي وديمقراطي جديد.