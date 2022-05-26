اليوم السابع
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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك

الخميس، 26 مايو 2022 08:16 ص
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك مقياس ريختر - صورة أرشيفية
وكالات

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قال المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم، إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب ولاية أواكساكا في جنوب المكسيك.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في التقرير، "زلزال قوته 5.5 على مقياس ريختر وقع على عمق 12 كيلومترا". ولم ترد بعد معلومات عن الدمار والخسائر.

 


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