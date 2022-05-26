زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب المكسيك

وكالات

قال المركز الوطني لرصد الزلازل، اليوم، إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب ولاية أواكساكا في جنوب المكسيك.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في التقرير، "زلزال قوته 5.5 على مقياس ريختر وقع على عمق 12 كيلومترا". ولم ترد بعد معلومات عن الدمار والخسائر.