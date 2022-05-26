زعيم حزب "الرابطة" الإيطالى يجدد معارضته لإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

فاطمة شوقى

جدد زعيم حزب "الرابطة" الإيطالي ماتيو سالفينى، اليوم الخميس، معارضته لإرسال إيطاليا المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال حول سياسة تقديم مساعدة عسكرية إلى كييف على خلفية العملية العسكرية الروسية، قال سالفيني، خلال منتدى عقدته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، إن "أقوى سلاح سيكون الدبلوماسية وليس الصواريخ أو الرؤوس الحربية".

وأضاف: "نحن نرسل مساعدات لإنقاذ الارواح ، والدفاع عن المصلحة الوطنية يشمل فعل كل شيء لتجنب إرسال المزيد من الأسلحة".

وتابع سالفينى: "لا أعول على الحديث عن إرسال أسلحة بل على إرسال دبلوماسيين. آمل ألا يكون هناك تصويت جديد على إرسال أسلحة، في هذه الحالة، سيؤكد حزب الرابطة مجددا أن أقوى سلاح هو الدبلوماسية. أعتقد أن التفكير بهذه الطريقة هو أيضا في مصلحة رئيس الوزراء ماريو دراجى".

وآثار قرار رئيس الحكومة الإيطالية حول إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا جدلا واسعا، خاصة بعد رفض زعيم حركة خمس نجوم، جوزيبى كونتى، بشأن الافتقار إلى البرلمان.

وكانت إيطاليا أرسلت مدافع هاون المضادة للدبابات، والمدافع الرشاشة الثقيلة والخفيفة، والسترات الواقية من الرصاص، وعلى الرغم من أن قائمة الإمدادات سرية للغاية، إلا أن المرسوم الثالث يجب أن يشمل أيضًا شحن الأسلحة الثقيلة مثل مدافع الهاوتزر والمدافع والعربات المدرعة.

ونفى كونتى، رغبة الحركة فى الخروج من الائتلاف السياسى الداعم لحكومة ماريو دراجى، على خلفية جدل حول إرسال أسلحة لأوكرانيا، وقال: "لا نريد أزمة حكومية على الإطلاق. أنا الزعيم الذى يعمل على تقوية رئيس الوزراء دراجى، الذى يقود حكومة وحدة وطنية، مدعومة من مختلف القوى البرلمانية".

وكان كونتى أعلن فى تصريح سابق، أن حركة "خمس نجوم" التى يترأسها "تعارض إرسال مساعدات عسكرية هجومية مضادة تتجاوز حدود الممارسة المشروعة للدفاع المشار إليها فى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إلى أوكرانيا".

وقال سكرتير الحزب الديمقراطى، إنريكو ليتا: "لا شك فى أن الحكومة ستصل إلى نهاية المجلس التشريعي"، وأضاف: "أن هذه آخر حكومة فى المجلس التشريعى، فى حال سقوطها، ستذهب للتصويت".

كما أعرب السياسى، ماتيو سالفينى، عضو فى الائتلاف الحاكم عن انتقاده لارسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا.

وأظهر استطلاع رأى فى إيطاليا أن "حوالى 48% من الإيطاليين يعارضون أى تدخل لإيطاليا فى الأزمة الأوكرانية، وحوالى 85% من المستطلعين قلقون بشأن العواقب الاقتصادية".