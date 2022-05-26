روسيا: المفاوضات حول السلام في أوكرانيا لم تكن بلا فائدة

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن المفاوضات حول السلام في أوكرانيا لم تكن بلا فائدة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن هذه المناقشات بالفعل لم تكن بلا فائدة، لافتا إلى أن الأوكرانيين قدموا لنا رؤيتهم لاتفاق السلام على الورق، ونحن قبلناها وترجمناها إلى اللغة القانونية.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يدعو إلى تحقيق السلام، وهو مستعد للمساهمة في ذلك بمختلف الأشكال، موضحا أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، رفض وجود الوسطاء في هذه العملية.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا تتوقع من أوكرانيا قبول مطالبها وإدراك الوضع الحالى.

جاء ذلك تعليقا على دعوة وجهها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر لتقديم أوكرانيا تنازلات عن جزء من أراضيها، للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الشأن من وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "روسيا تنتظر قبول كييف لمطالب موسكو وإدراكها للوضع الحالي - الوضع الحقيقي القائم".