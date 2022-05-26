رصف 1000 طريق جديد بمدن وقرى محافظة البحيرة بتكلفة 1.6 مليار جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الجهود لإنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين.



وأضاف أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم .



واوضح محافظ البحيرة أنه تم تنفيذ مشروعات رصف لأكثر من 1000 طريق بمدن ومراكز وقرى المحافظة، بأطوال تتجاوز 1100 كيلو متر بتكلفة 1.6 مليار جنيه.



وشدد محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف، بالالتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.



وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء عماد الدكرورى بمتابعة أعمال رصف شوارع مساكن الإرشاد، بطول 1200متر بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين.

