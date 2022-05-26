رصف طريق "بنجا - بنى حرب" فى طهطا سوهاج بتكلفة 9 ملايين جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أعمال رصف طريق "بنجا - بني حرب"، بطول 3650 مترا، وبتكلفة 9 ملايين جنيه، دعما من جهاز تعمير جنوب الصعيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رصف وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع مراكز المحافظة.



ومن جانبه، أوضح عامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا، أن أعمال الرصف تبدأ من الطريق الأوسط الموازي للطريق السريع سوهاج / اسيوط، وتنتهي عند المنطقة الصناعية غرب طهطا، لافتا إلى أهمية الطريق في خدمة المنطقة الصناعية، والربط بين قرى "بنجا، وبني حرب، ونزلة القاضي"، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لجميع مشروعات الرصف التي تشهدها شوارع مركز طهطا.





صف طريق بنجا بني حرب بطهطا بتكلفة 9 ملايين جنيه (1)



صف طريق بنجا بني حرب بطهطا بتكلفة 9 ملايين جنيه (2)



صف طريق بنجا بني حرب بطهطا بتكلفة 9 ملايين جنيه (3)



صف طريق بنجا بني حرب بطهطا بتكلفة 9 ملايين جنيه (4)



صف طريق بنجا بني حرب بطهطا بتكلفة 9 ملايين جنيه (5)



صف طريق بنجا بني حرب بطهطا بتكلفة 9 ملايين جنيه (6)