رصف شوارع مدينة السلام بالسويس وخط مياه شرب جديد.. فيديو

السويس – فريق المحافظات

قدم "تليفزيون اليوم السابع" فيديو من مدينة السلام بالسويس ورصد فيه أعمال رصف وتجهيز الطرق الرئيسية بالمدينة.

وتعد مدينة السلام بالسويس هى الامتداد السكاني الطبيعي للمحافظة، إلا أنها عانت كثيرا من المشاكل تسببت في أن هجرها المواطنون ورفضوا السكن فيها حتى اقتحم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتعهد بحلها وأوفي.. وعادت الحياة مرة أخرى إلى مدينة السلام.

كان من أبرز المشاكل التي تعاني منها مدينة السلام، مشكلة رصف الطرق، وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمخاطبة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية المحلية والإسكان، وتم توفير اعتمادات مالية لرصف جميع الشوارع الرئيسية والانتهاء حالياً من 65% منهم.

وقال المحافظ، إن عمليات الرصف لم تكن تقليدية حيث تم الكشف أولا عن خطوط المياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز وصيانتها، ثم القيام بأعمال الرصف.



وعن مشكلة مياه الشرب، أوضح أن الخط الرئيسي وجد به كسور تسببت في إهداء كميات كبيرة من المياه وتم تغييرها واستبدالها بخطوط صحية، كما تم اعتماد 90 مليون جنيه لتوصيل خط مياه يوفر 25 ألف متر مكعب يومياً، فضلاً عن إقامة حدائق ومتنزهات والتصريح بإقامة مدارس خاصة وإقامة مدارس حكومية ووحدات صحية لتوفير حياة كريمة لهم.