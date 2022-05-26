اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 مايو 2022 08:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رصف شوارع مدينة السلام بالسويس وخط مياه شرب جديد.. فيديو

الخميس، 26 مايو 2022 08:00 ص
رصف شوارع مدينة السلام بالسويس وخط مياه شرب جديد.. فيديو رصف شوارع مدينة السلام
السويس – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تليفزيون اليوم السابع" فيديو من مدينة السلام بالسويس ورصد فيه أعمال رصف وتجهيز الطرق الرئيسية بالمدينة.

وتعد مدينة السلام بالسويس هى الامتداد السكاني الطبيعي للمحافظة، إلا أنها عانت كثيرا من المشاكل تسببت في أن هجرها المواطنون ورفضوا السكن فيها حتى اقتحم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتعهد بحلها وأوفي.. وعادت الحياة مرة أخرى إلى مدينة السلام.

كان من أبرز المشاكل التي تعاني منها مدينة السلام، مشكلة رصف الطرق، وقال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمخاطبة د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية المحلية والإسكان، وتم توفير اعتمادات مالية لرصف جميع الشوارع الرئيسية والانتهاء حالياً من 65% منهم.

وقال المحافظ، إن عمليات الرصف لم تكن تقليدية حيث تم الكشف أولا عن خطوط المياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز وصيانتها، ثم القيام بأعمال الرصف.

وعن مشكلة مياه الشرب، أوضح أن الخط الرئيسي وجد به كسور تسببت في إهداء كميات كبيرة من المياه وتم تغييرها واستبدالها بخطوط صحية، كما تم اعتماد 90 مليون جنيه لتوصيل خط مياه يوفر 25 ألف متر مكعب يومياً، فضلاً عن إقامة حدائق ومتنزهات والتصريح بإقامة مدارس خاصة وإقامة مدارس حكومية ووحدات صحية لتوفير حياة كريمة لهم.


محافظة السويس

رصف شوارع

مدينه السلام

خط مياه شرب

اخبار المحافظات

المياه

السويس


الموضوعات المتعلقة

محافظ السويس: حديقة دولية على أرض المحافظة وتطوير ممشى النخيل

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:14 م

الإعداد لإنشاء قواعد بيانات جغرافية رقمية لشبكات البنية التحتية لمحافظة السويس

الإثنين، 23 مايو 2022 08:16 م

إصابة 6 أشخاص فى انفجار غاز فى شقة بمحافظة السويس

الجمعة، 20 مايو 2022 01:33 ص

السويس تستعد لاستقبال نصف مليون زائر يومياً فى الشواطئ والمتنزهات

الأربعاء، 25 مايو 2022 07:54 م

انضمام عربتى قطار تاريخى لمقتنيات المتحف العالمى لقناة السويس.. صور

الأربعاء، 25 مايو 2022 02:12 م

رئيس مياه القناة: تصنيع وتركيب مظلات لحماية خزانات الكيماويات بمحطات السويس

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:03 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة