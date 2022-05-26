رئيس جامعة طنطا: بدء التشغيل التجريبى لمستشفى الجراحات الجديد يونيو المقبل

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن بدء التشغيل التجريبى لمستشفى الجراحات الجامعى الجديد خلال شهر يونيو المقبل لخدمة المرضى ودعم المنظومة الصحية بالمستسفيات الجامعية، وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى والمساهمة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة فى محافظات الدلتا وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح ذكى، أن تجهيزات المستشفى تمت وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وأن المستشفى مجهزة بأحدث نظم المعلوماتية والإنترنت لنقل المعلومات بين غرف المرضى وغرف الفحص وغرف العيادات الخارجية وغرف العمليات،

وأضاف ان المستشفى تضم أكثر من 700 سرير و68 غرفة عناية مركزة و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى بأحدث كبسولات وأجهزة الشفط والطرد المركزي، بالإضافة إلى غرف المرضى وغرف الفحص وغرف العيادات الخارجية وغرف العمليات، و21 قاعة تدريس مجهزة للطلبة وقاعات للمحاضرات وقاعات المحاكاة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المستشفى تضم أقسام الجراحة العامة، وجراحة الجهاز الهضمي وجراحات العظام والعمود الفقري، وجراحات العيون، وجراحات الأنف والأذن، وجراحات التجميل، وجراحات الأوعية الدموية، وجراحات القلب والصدر، وجراحات المخ والأعصاب، والتخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، بالإضافة إلى أجهزة وحدة القسطرة المخية وأحدث أجهزة أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية ومعمل التحاليل على أعلى تقنية.