جامعة طنطا تناقش آخر مستجدات ملف تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى

عقدت جامعة طنطا، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر مستجدات ملف تسويات الموظفين بالجامعة والحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا.
وخلال الاجتماع، أوضح المحاسب أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا، كافة الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل إدارة الجامعة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة والإسكندرية، مشيرا إلى أن إجراءات تسويات الموظفين على وشك الانتهاء منها وفى انتظار قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
شارك فى الاجتماع أمين جامعة طنطا المساعد للشؤون الإدارية ممثلي العاملين بالمستشفيات والكليات والمدن والإدارة العامة للجامعة.
جامعة طنطا تناقش آخر مستجدات ملف تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلىالخميس، 26 مايو 2022 08:55 م
جامعة طنطا تناقش آخر مستجدات تسويات الموظفين
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عقدت جامعة طنطا، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر مستجدات ملف تسويات الموظفين بالجامعة والحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا.
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