اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 04:07 م
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رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالأعلى للجامعات.. صور

الخميس، 26 مايو 2022 03:23 م
رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالأعلى للجامعات.. صور رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية
الفيوم رباب الجالي

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استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، أعضاء لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة  الدكتور محمد عبد العزيز، عميد كلية الصيدلة بجامعة المنيا.

بحضور الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتورة منى حتة، عميد كلية الصيدلة، والدكتور خالد الغندقلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حمزاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللجنة بعضوية والدكتور أشرف طايع، عميد كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي، والدكتورة أماني خليفة، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الدكتور ياسر مجدي حتاته، إلى أن استقبال لجنة قطاع الصيدلة يأتي في إطار زيارة كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، بهدف متابعة العملية التعليمية للكليات حديثة النشأة، والتي لم يمر على بدء الدراسة بها عشر سنوات، كما تقوم اللجنة بمراجعة المقومات المادية والبشرية للكلية.
 
كما أوضحت الدكتورة منى حتة، أن زيارة لجنة قطاع الصيدلة تستهدف النهوض بالعملية التعليمية وفاعليتها الأكاديمية، ومتابعة قدرات الكلية المؤسسية، وخلال زيارة كلية الصيدلة قامت لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بتفقد قسمي الدراسات العليا والكلينكال ومعمل العقاقير.
 
رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية (1)
رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية (1)

رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية (2)
رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية (2)

رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية (3)
رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية (3)
 

 


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