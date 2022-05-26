رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالأعلى للجامعات.. صور

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، أعضاء لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، عميد كلية الصيدلة بجامعة المنيا.

بحضور الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتورة منى حتة، عميد كلية الصيدلة، والدكتور خالد الغندقلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حمزاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللجنة بعضوية والدكتور أشرف طايع، عميد كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي، والدكتورة أماني خليفة، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.