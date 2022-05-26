رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرضا تشكيليا لطلبة فنون جميلة بعنوان "من وحى التراث"

وتخلل المعرض إقامة أمسيات ثقافية وشعرية شارك بها عدد من أدباء وشعراء الأقصر، كما تم تكريم الطلاب المشاركين بالمعرض، حيث رئيس الجامعة بالأعمال الفنية المعروضة، مؤكداً أن المعرض عبر عن المواهب المتميزة التي يتمتع بها طلاب الجامعة، كما عكس ذلك دعم إدارة الكلية والأساتذة لنشاط الطلاب، موجهاً شكره لاتحاد كتاب مصر، فرع الجنوب لفعالياته التي ينظمها بالتعاون مع الجامعة، مما يثري الحركة الثقافية والفنية بالجامعة والمجتمع.

فيما أوضح الدكتور أحمد جمال عيد، رئيس قسم الجرافيك، ومنسق المعرض، أن تنظيم المعرض جاء كمكافأة دعم للطلاب وتكريمًا لهم واجتهادهم بالتزامن مع ختام الفصل الدراسي الثاني، من خلال عرض أعمالهم بالمعرض مشيرًا إلى أنه تشجيعًا للطلاب، تم اختيار عدد 30 عمل فني بالكتاب، موجهًا الشكر لكل من؛ لرئيس الجامعة لدعمه الطلاب، وعميد كلية الفنون لحرصه الشديد على خروج المعرض بشكل متميز.

وتناولت الأعمال الفنية المعروضة لطلاب الفرقة الثالثة بقسم الجرافيك، تجسيدًا لعدد من الأمثال الشعبية، والتي كان تناولها الدكتور أحمد جمال، رئيس القسم بكتابه الذي تناول قصص وحكايات هذه الأمثال، وكرم اتحاد الكتاب الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد جمال عيد، رئيس قسم الجرافيك ومنسق المعرض، بإهدائهم درع اتحاد كتاب مصر، تقديرًا لجهودهم في دعم الثقافة والأدب في الأقصر.

وفي ختام فعاليات المعرض، سلم رئيس الجامعة شهادات التقدير للطلاب المشاركين، كما تم منح الطلاب المتميزين جوائز تشجيعية من رئيس الجامعة، وعميد الكلية، ورئيس القسم، عبارة عن كتب وأدوات رسم، فيما منح رئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر، 5 جوائز تشجيعية للطلاب المتميزين.



جامعة الأقصر تنظم معرض تشكيل من وحى التراث



جامعة الأقصر تنظم معرض تشكيل من وحى التراث



جامعة الأقصر تنظم معرض تشكيل من وحى التراث



جامعة الأقصر تنظم معرض تشكيل من وحى التراث



جامعة الأقصر تنظم معرض تشكيل من وحى التراث



جامعة الأقصر تنظم معرض تشكيل من وحى التراث